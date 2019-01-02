Еще одна страна официально вышла из ЮНЕСКО [ Редактировать ]
США и Израиль 1 января 2019 официально вышли из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает "Голос Америки".
Причиной выхода двух стран из организации стал процесс, который был запущен более года назад, по поводу предвзятого отношения к Израилю. Их недовольство вызвано критикой оккупации израилем Восточного Иерусалима, объявления древних еврейских памятников объектами палестинского культурного наследия, а также вступление Палестины в организацию полноправным членом.
Сообщается, что несмотря на выход стран, что является в большей степени процедурным характером, это является новым ударом для организации, так как США была одним из учредителей ЮНЕСКО, которая создавалась после Второй мировой войны для укрепления мира.
Ранее мы рассказывали о том, что ЮНЕСКО назвала сирийский театр теней достоянием человечества.
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