Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).



Подземные толчки были зафиксированы вечером 1 января. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 км.



Толчки ощущались в ряде населенных пунктов регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима. Жертв и разрушений нет.

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