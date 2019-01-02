Италию всколыхнуло землетрясение [ Редактировать ]
фото: Sputnik Молдова
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
Подземные толчки были зафиксированы вечером 1 января. Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 км.
Толчки ощущались в ряде населенных пунктов регионов Абруццо и Лацио, а также в некоторых районов Рима. Жертв и разрушений нет.
Ранее мы писали о том, что на Филиппины обрушился мощный шторм.
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