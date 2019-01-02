Погода в Украине на 2 января: страну засыплет мокрым снегом [ Редактировать ]
Погода в Украине 2 января 2019 года будет переменчивой и разнообразной - синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ветер будет переменных направлений - юго-западный и северо-западный 7−12 м/с.
Теплее будет в зaпадных и северных областях: -3° … +1°. На юге днем 1−3° тепла. В этих регионах прогнозируют осадки - снег и мокрый снег. А вот на востоке осадков не прогнозируют, но будет холоднее — ночью до 7° мoрoза.
Погода в Киеве 2 января будет снежной. Температура воздуха -1° … +1°.
Во Львове в среду также прогнозируют осадки. Столбики термометров днем и ночью покажут -1° … +1°.
В Днипре следует ожидать снега и мокрого снега, воздух остынет днем до -1° … +1°, ночью -2° … -4°.
В Одессе снега не обещают. Днем 0… +2°, ночью 0… -2°.
В Харькове ночью прогнозируют -5° … -7°.
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