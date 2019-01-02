Погода в Украине 2 января 2019 года будет переменчивой и разнообразной - синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет переменных направлений - юго-западный и северо-западный 7−12 м/с.

Теплее будет в зaпадных и северных областях: -3° … +1°. На юге днем ​​1−3° тепла. В этих регионах прогнозируют осадки - снег и мокрый снег. А вот на востоке осадков не прогнозируют, но будет холоднее — ночью до 7° мoрoза.

Погода в Киеве 2 января будет снежной. Температура воздуха -1° … +1°.

Во Львове в среду также прогнозируют осадки. Столбики термометров днем и ночью покажут -1° … +1°.

В Днипре следует ожидать снега и мокрого снега, воздух остынет днем ​​до -1° … +1°, ночью -2° … -4°.

В Одессе снега не обещают. Днем 0… +2°, ночью 0… -2°.

В Харькове ночью прогнозируют -5° … -7°.

Читайте также о том, какой сегодня праздник.