В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщает "Корреспондент".



Алехандро Апарисио был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Во время покушения на чиновника также пострадали два человека.



Полиция задержала подозреваемого в убийстве Апарисио. Делом занимается прокуратура Мексики.

Публичные люди и их родные нередко становятся жертвами покушений. Ранее неизвестные застрелили дочь депутата парламента.