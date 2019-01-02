Мэра убили спустя час после назначения [ Редактировать ]
В Мексике мэра города застрелили спустя полтора часа после его вступления в должность, сообщает "Корреспондент".
Алехандро Апарисио был руководителем муниципалитета Тлахиако в штате Оахака. Во время покушения на чиновника также пострадали два человека.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве Апарисио. Делом занимается прокуратура Мексики.
Публичные люди и их родные нередко становятся жертвами покушений. Ранее неизвестные застрелили дочь депутата парламента.
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