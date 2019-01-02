Ученые раскрыли секрет долголетия [ Редактировать ]
Употребление углеводов может поспособствовать долголетию. По мнению ученых из Женской больницы Бригхэма в Бостоне (США) благодаря этому организм становится лучше подготовленным к столкновению с инфекциями, пишет "Здоровье и Красота".
Прежде чем подтвердить свою гипотезу, исследователи проанализировали данные более чем 447 тысяч человек. Результаты показали, что для нормального функционирования человеческого организма необходимо присутствие в рационе питания большого количества натуральных углеводов. В частности, лучшими их источниками были названы фрукты (бананы и яблоки). Специалисты отмечают, что употребление продуктов с высоким уровнем природных углеводов не рекомендуется из-за содержания в них сахаров. Однако ученые настаивают: некоторое количество природных сахаров жизненно необходимо организму для регулярного обновления клеток.
Авторы проекта резюмировали, что люди, получающие с ежедневным питанием умеренное количество углеводов из натуральных продуктов, "проживают гораздо более здоровую и долгую жизнь". Также к лучшим видам поставщиков углеводов они причислили продукцию из цельнозерновых культур - хлеб, каши.
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