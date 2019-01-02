Война на Донбассе: украинские силы понесли потери [ Редактировать ]
За минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще два - получили ранения. Террористы 3 раза нарушили режим прекращения огня, зафиксирован 1 случай использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщили в пресс-центре ООС в Facebook.
Опорные пункты украинских войск обстреливались из минометов калибра 82 мм в районе поселка Гнутово на Мариупольском направлении. Из БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле хутора Вольный и Новотошковского на Луганском направлении.
По данным разведки, один боевик был уничтожен и 4 получили ранения.
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