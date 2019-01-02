Нападение на Dzidzio: певцу поставили страшный диагноз [ Редактировать ]
Солист группы DZIDZIO Михаил Хома, которого избили 28 декабря перед эфиром на радио "Хит-ФМ", сообщил о своей госпитализации. Об этом певец написал на своей странице в Facebook.
Врачи диагностировали у артиста разрыв барабанной перепонки в левом ухе. Хома отметил, что он может лишится слуха. На восстановление здоровья понадобится около двух месяцев.
В связи с этим в коллективе приняли решение отменить всего запланированные на месяц концерты и корпоративы.
Знаменитости нередко становятся жертвами нападений. Ранее поклонник избил лидера группы "Ленинград".
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