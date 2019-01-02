В ночь на 2 января в Киеве внедорожник врезался в полицейский автомобиль. Инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко и улицы Владимирской произошла авария, пишет "Информатор".

Range Rover Sport врезался в Renault Kangoo следственно-оперативной группы около 00:30. По предварительной информации внедорожник двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo. В данный момент на месте ДТП находится несколько патрульных автомобилей и машин следственно-оперативных групп.

Также там находились автомобили скорой помощи. По неподтвержденной информации, двое полицейских получили повреждения. Детали происшествия установит следствие.

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