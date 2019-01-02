Вашингтон уже в ближайшее время может ввести новые санкции против России и предоставить Украине оружие в ответ на российскую агрессию в Керченском проливе. Об этом заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью "Радіо Свобода".

По его словам, пока что реакция США на захват Россией украинских судов и моряков была слабой, но уже скоро это может измениться:

Уже через 2-3 месяца мы увидим, что США дают оружие Киеву и объявят о новых санкциях против России в связи с этой агрессией. Думаю, в течение ближайших восьми-десяти, максимум двенадцати недель появится этот намного более сильный ответ США. И, кроме санкций, это будет военная помощь Украине.

Экс-посол отметил, что сейчас есть достаточно аргументов для предоставления Украине противокорабельных ракет, патрульных кораблей, а возможно - и прочего военного оборудования.

На днях США вышли из ЮНЕСКО.