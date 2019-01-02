В Борисполе мужчина рухнул с главной елки города (видео) [ Редактировать ]
В Борисполе пьяный мужчина забрался на главную елку, установленную в центре города. Однако он не смог удержаться и рухнул вниз, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Мужчина решил покорить елку на рассвете, 1 января. Поскольку на новогоднее дерево он карабкался, привлекая к себе внимание криками "Эй, люди!", его заметили не только отдыхающие у елки жители, но и находящиеся при исполнении патрульные полицейские. В то время, когда стражи порядка заметили забравшегося на главную елку Борисполя нетрезвого мужчину, они пытались разнять дерущихся под елкой девушек.
Вероятно, это была более сложная задача, чем снять с елки злоумышленника, поскольку тот сам не удержался на дереве и рухнул вниз. При падении мужчина сбил несколько игрушек и повредил часть праздничной иллюминации. На место происшествия патрульные вызвали скорую и следственно-оперативную группу, которая задокументировала это событие.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика:
Такие случаи происходят достаточно часто. Ранее мужчина разбился насмерть, упав с рождественской елки.
по теме
В центре города упала гигантская новогодняя елка, погибли люди
В центре города рухнула 120-метровая искусственная рождественская елка
Взрыв в Магнитогорске: количество жертв растет
На данный момент судьба 30 человек остается неизвестной
В Киеве Range Rover врезался в полицейский автомобиль (фото)
По неподтвержденной информации, двое полицейских получили повреждения
Вертолет с туристами упал на прохожего (фото, видео)
Вертолет совершал обзорный полет с туристами
Взрыв в Магнитогорске: количество жертв резко возросло
Количество погибших в результате взрыва в жилом доме резко возросло