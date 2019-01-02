В одном из заповедников Китая две панды устроили драку за дерево. Видео было опубликовано на Youtube-канале, пишет "Голос.UA".

К сожалению, панд было две, а дерево всего лишь одно, так что между родственницами возникла перепалка, закончившаяся весьма драматично, хотя и очень смешно. Когда более ловкая панда сумела-таки обойти товарку и влезть вверх по стволу, она слишком рано праздновала победу.

Обиженная панда, оставшаяся внизу, не пожелала мириться с такой жизненной несправедливостью и зрелищно скинула победительницу вниз.

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