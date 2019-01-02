2 января стало известно о смерти 30-летнего российского актера Владимира Дыховичного. За свою недолгую карьеру он снялся в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова и "Лето" Кирилла Серебренникова, а также сериале "Бессонница", пишут "Факты".

Владимир - сын известного советского и российского режиссера, сценариста и актера Ивана Дыховичного от второго брака.

Причина официально пока не называется. Однако российские СМИ подхватили версию, высказанную журналистом Кириллом Шулигой. На своей странице в Facebookон написал, что Владимира погубили наркотики. Подтверждения этому нет.

Ранее скончался известный юморист из "Кривого зеркала".