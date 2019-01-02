Пенсии в Украине: Гройсман сделал заявление [ Редактировать ]
В 2019 году пенсии будут перечислять автоматически и учитывать показатель средней зарплаты и уровня инфляции, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тысяч человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - цитирует Gazeta.ua главу правительства.
Индексация будет ежегодной и не будет зависеть от политических решений. Также сейчас пытаются решить проблему людей, имеющих большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, а значит, имеют небольшую пенсию.
Ранее мы сообщали, что пенсии в Украине будут выплачивать по-новому.
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