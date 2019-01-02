Авария на железнодорожном мосту, погибли 6 человек [ Редактировать ]
Шесть человек погибли в результате аварии пассажирского поезда на мосту Сторебилт, соединяющий датские острова Фюн и Зеландия, пишет "Европейская правда".
Авария произошла около 07:30 утра в понедельник, 2 января. Причиной трагедии стал рваный брезент на грузовом поезде, который двигался навстречу. Брезент попал на пассажирский поезд и привел к его срочному торможению.
В полиции сообщают о проведении спасательной операции. В частности, все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас движение по мосту закрыто.
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