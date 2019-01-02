Маршрутка столкнулась с автомобилем, есть жертвы (фото) [ Редактировать ]
В Обухове возле автостанции на остановке "Став" столкнулись маршрутка и "Запорожец". В результате ДТП погибли три человека, пишут "Факты".
По предварительным данным, легковушка вылетела на встречную полосу движения. Позже в областной полиции уточнили, что в ДТП попала маршрутка сообщения "Обухов-Матяшовка". Трое пассажиров "Запорожца" погибли на месте, четверо пострадавших из маршрутного автобуса с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Их жизни ничего не угрожает. На месте работает следственно-оперативная группа полиции, которая занимается оформлением ДТП. По факту гибели трех человек в автокатастрофе в ближайшее время будет открыто уголовное производство.
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