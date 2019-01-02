Ученые из Медицинской школы Университета Массачусетса в США установили, что прием алкоголя способствует попаданию в кровь бактерий из кишечника. В результате усиливается засоренность крови токсинами, что может провоцировать нежелательные иммунные реакции, пишет издание "Здоровье и Красота".

Авторы исследования пришли к выводу, что употребление алкоголя в высокой концентрации может вызывать сильный иммунный ответ. Это связано с тем, что в крови повышается уровень эндотоксинов. Их увеличение в свою очередь обусловливается тем, что в результате действия алкоголя повышается проходимость стенок кишечника, вследствие чего в кровь проникают нежелательные и опасные компоненты.

По словам ученых, в ответ на повышение уровня эндотоксинов в организме активизируется производство Т-клеток. Следствием данного процесса становятся лихорадка и острое, разрушительное для тканей организма воспаление. Под превышением дозы спиртного ученые подразумевают: для мужчин - употребление больше 5 порций крепкого алкоголя за два часа, а для женщин - больше 4 порций.

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