Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 2 января [ Редактировать ]
В Украине в период с 28 декабря по 2 января бензин в среднем подешевел на 20 коп. В среднем бензин марки А-92 стоит 28,10 грн/л, А-95 - 28,18 грн/л, дизтопливо - 29,10 грн/л, передает enkorr.
Сеть WOG снизила цены на бензин на 50 коп./л. Литр А-92 продает по 28,99 грн, А-95 - по 29,99 грн. На АЗС ОККО дизтопливо подешевело на 50 коп. Стоит 29,99 грн/л.
Shell за выходные снизила цены топлива на 88-95 коп. В сети "БРСМ-Нафта" бензин подешевел на 13 коп., дизтопливо - на 6 коп.
Glusco опустила цены на все топливо на 25 коп./л, Sun Oil и UPG - на 50 коп./л, Socar - на 1 грн/л.
По словам директора "А-95" Сергея Куюна, розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.
Ранее мы писали о том, что в Украине открыли новое месторождение газа.
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