В Киеве мужчина выбросился c девятого этажа [ Редактировать ]
В Киеве молодой мужчина выбросился из окна жилого дома на девятом этаже. От полученных травм он скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Западной.
"Говорят, что мужчина был на учете у психиатра. Известно, что ему около 30 лет, он жил в этом доме", – говорится в сообщении.
Ране мы писали о том, что мать с ребенком на руках выбросилась с 10 этажа.
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