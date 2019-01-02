В Киеве молодой мужчина выбросился из окна жилого дома на девятом этаже. От полученных травм он скончался на месте, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Западной.

"Говорят, что мужчина был на учете у психиатра. Известно, что ему около 30 лет, он жил в этом доме", – говорится в сообщении.

Ране мы писали о том, что мать с ребенком на руках выбросилась с 10 этажа.