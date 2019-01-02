В каком возрасте человек абсолютного счастлив [ Редактировать ]
Эксперты установили возраст человека, когда он чувствует себя максимально счастливым. Согласно данным исследования, таких периодов обычно в жизни два - в 23 и 69 лет. Об этом пишет MedikForum.
Первый период счастья человека - это ранняя молодость, полная ожиданий светлого будущего. В это время перед человеком обычно не стоят серьезные обязанности, а жизнь кажется вереницей приключений.
Второй происходит обычно ближе к 70-ти, после выхода на пенсию, когда у людей появляется больше свободного. В этом возрасте позади остаются не только работа, но также и воспитание детей. Люди на этом этапе обычно переосмысливают жизнь, понимая, насколько недооценивали мелочи, и начинают радоваться простым вещам.
Исследование базируется на анализе данных 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Все участники проходили два этапа анкетирования с разницей в пять лет, выявлявшие их уровень удовлетворенности жизнью.
Ранее мы писали о том, как стать счастливым.
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