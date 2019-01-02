Центральная избирательная комиссия Украины своим постановлением от 31 декабря 2018 года ликвидировала зарубежные избирательные участки, созданные на постоянной основе в России.

Такое решение ЦИК, принятое на самом старте избирательной кампании, открывает путь для всевозможных фальсификаций и свидетельствует о том, что власть продолжает тоталитарный курс на ограничение конституционных прав граждан. Речь идет о жителях Юго-Востока страны, русскоязычном населении, сторонниках нормализации отношений с Россией и всех тех, кто не поддерживает проводимую властью антинародную политику "хищнического национализма" и тарифного геноцида.

Членов скандально обновленной ЦИК - в "расширенном под выборы составе" - нисколько не смутило, что принятое ими постановление противоречит как Конституции Украины, так и международным правовым нормам, изложенным во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах. А потому уже сейчас можно утверждать: избирательная кампания 2019 года войдет в историю Украины как самая грязная и противозаконная, нарушающая конституционные права и свободы граждан.

Решение лишить права голоса миллионы украинцев (а в России, по разным подсчетам, находится порядка 3-4 млн граждан Украины) направлено в первую очередь против единственной реальной оппозиции, против украинцев, которые не намерены мириться с политикой американских марионеток, вершащих судьбу Украины по указке "вашингтонского обкома". Такие действия власти носят системный характер: сначала вводится военное положение в тех областях Украины, где преобладает русскоязычное население, где живут люди, ориентированные на восстановление сотрудничества с России, затем принимается постановление о запрещении украинцам, находящимся в России, голосовать на избирательных участках.

При этом "демократическая" Европа молчит, тем самым подтверждая, что в отношении Украины она использует двойные стандарты, позволяя украинской власти противозаконными методами бороться с единственной реальной оппозиционной силой в Украине - "Оппозиционной платформой - За жизнь", которая отстаивает и будет отстаивать конституционные права украинцев.