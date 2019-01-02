Если вы хотите стать обладателем красивого плоского живота, то вам точно понравятся упражнения, которые мы собрали специально для вас. Простые, но очень эффективные, они заставят работать каждую вашу мышцу.

Как говорит фитнес-тренер и основатель проекта "Рывок" Максим Ярошенко, перед тем как начинать упражнения для пресса, нужно хорошо разогреть тело.

"Руки, шея, плечи - хорошенько разогрейте, и только тогда приступайте к упражнениям".

Смотрите также, как сделать рождественскую композицию своими руками.