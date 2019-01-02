Новый год 2019: как встретили праздники звезды Украины (фото) [ Редактировать ]
Украинские знаменитости публикуют снимки, на которых демонстрируют, где проводят новогодние праздники. Судя по фото, многие звезды предпочитают проводить время дома. Однако ряд артистов все же отправился за границу.
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян встретили Новый год традиционно, на Софиевской площади в компании друзей.
Домашний уют также предпочли Макс Барских и его возлюбленная Миша Романова, которая недавно ушла в декрет.
Тина Кароль встречала 2019 год на сцене! #тинакароль
Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)
Певица Тина Карль встретила Новый год на сцене - 31 декабря она дала сольный концерт во Дворце Украина.
А Оля Полякова отправилась наслаждаться солнцем на берегу Атлантического океана, в Майами. Она опубликовала снимок, на котором запечатлена в купальнике.
За границей встретил Новый года также Сергей Бабкин - вместе с женой Снежаной Бабкиной он отправился в Лапландию.
Поздравили своих поклонников с Новогодними праздниками участники группы Океан Эльзы, опубликовав теплый снимок в полном составе.
Ранее мы писали о том, что новогоднее пожелание Пугачевой тронуло поклонников.
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