Китайский гигант Huawei заявил о достижении очередного рекорда. Доход компании превысил сто миллиардов долларов за календарный 2018 год.

Об этом сообщает Gizchina со ссылкой на председателя правления Huawei Го Пин. Точный доход компании составил 109 млрд, а это на 21% больше, чем за прошлый год. Ранее компания отчиталась о продаже 200 млн смартфонов за год.

Тем временем, китайским компаниями закрыли путь к разработке технологии 5G.