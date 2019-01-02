В общежитии Тернополя прогремел взрыв [ Редактировать ]
В Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. Об этом заявил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий, сообщают "Новости RU:Тернополь, областное радио".
В результате взрыва погиб 1 человек. Еще двое травмированны.
Ранее мы писали о том, что в Тернопольской области девочка умерла во время новогоднего представления.
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