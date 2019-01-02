Засновник громадянської платформи "Нова країна", Віталій Манько розкритикував діджитал стратегію Анатолія Гриценка та порекомендовав йому повчитись працювати у Володимира Зеленського або ж взагалі припинити займатись політикою.

"Свіжі новини зі штабу Гриценка. Кампанію накриває пил та павутиння. Олів'є і новорічні розваги беруть верх над активними діями та діджитал-стратегуванням… Якщо все продовжиться в тому ж форматі ще пару тижнів і можна змотувати вудила та йти на пенсію" - прокоментував Манько результати рекламної кампанії Анатолія Гриценка чесних більше у Facebook.

"Активність проти бездіяльності. Професійність проти убогості. Креативність проти нафталіну. Вибачте. Тепер вже прямим текстом - на адресу керівництва штабу Гриценка. Якщо хочете виграти, грайте або йдіть геть з політики. Поки Зеленський за перші 5 годин дістає понад 72 000 персональних даних прихильників, ваш результат не сягнув і 2 000. Все, на що гідні - безкоштовна гугл-анкета і банальне таргетування у Facebook за двадцять доларів на добу. Не дійшло з першого разу. Не переконав почати справжню кампанію. То ж подивимося, як це правильно робити на прикладі конструювання Зе-команди Зеленського. Ну і хто з вас клоун?" - написав Манько на власній сторінці у мережі Facebook.

Раніше експерт заявляв, що "заради ілюзії лідерства вже на старті кампанії штабом Анатолія Гриценка публічно оприлюднюються досягнення, яких насправді нема, і рано чи пізно брехня призведе до фіаско". Мова йде про кампанію під гаслом "Чесних більше", яку партія "Громадянська позиція" розпочала 13 грудня. Експерт звернув увагу, що текст таргетованої реклами Гриценка "За неповну добу ми вже отримали декілька сотень анкет" є некоректним, а цифри не відповідають дійсності:

"Щонайменше, штаб Гриценка брехав дві доби, а може всі і десять… Що тут погано? Всі ці фокуси і політична брехня виповзуть, як тільки потрібно буде збирати людей на реальну акцію… ніхто просто не вийде на акцію…Мораль цієї історії така, в маленькій брехні - зародок майбутнього великого розчарування. Не повторяйте чужих помилок. Говоріть правду. Особливо коли ви промовляєте вголос: "Чесних більше", - обурюється засновник громадянської платформи "Нова країна", Віталій Манько.