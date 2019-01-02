У новий рік - старою дорогою. На Черкащині люди не можуть добитися, щоб трасу в їхньому селі внесли хоча б у чергу на ремонт. За три останні роки її вщент розбили фури і проїхати нею абсолютно нереально. Станіслав Кухарчук переконався в цьому на власному досвіді.

"І так біля кожної калюжі, перед калюжею став - люди вийшли, проїхав - люди заходять в автобус. Якщо проїде калюжу".

Ось так два тижні тому, під час відлиги, транспорт долав ями на трасі Мошни - Корсунь-Шевченківський - Орадівка. Та навіть коли калюжі замерзли, дорога не стала кращою. Найбільш розбита ділянка проходить саме через центр села Мошни. Місцеві жителі в розпачі - за три останні роки шляховики не зробили навіть ямкового ремонту.

"Місцями до півметра ями, машини застряють, вночі газують, буксують, якщо вдень видно як проїхать, то вночі ж не видно".

Остаточно дорогу розбили торік, під час ремонту Черкаської дамби, коли весь потік транспорту рушив через Мошни. Доведені до відчаю люди вже неодноразово зверталися до обласної служби автомобільних доріг, аби шляховики провели на трасі хоча б поточний ремонт. Щоб звернути увагу на свою проблему, селяни у грудні навіть перекривали проїзд понівеченою трасою. Тоді чиновники пообіцяли у якнайстисліші строки провести бодай ямкові роботи.

"Провели переговори, він казав, що в 10 денний строк до Нового року ми вам зробимо проїзну дорогу - дорога проїзна, машини їдуть, не перекидаються привезли дві машини щєбня, за 15 хвилин це все розгорнули і поїхали. Все, була зроблена показуха", - говорить Євген Чередник, житель Мошнів.

Довжина зруйнованої ділянки дороги тільки по Мошнах понад чотири кілометри. Сільський голова каже - могли б і власними силами відремонтувати трасу, але не мають на це повноважень - дорога на балансі обласної служби. Аби пришвидшити процес ремонту, щонайменше п'ять сіл, які мають сполучення цією дорогою, торік виділили до обласного бюджету мільйон триста тисяч гривень цільової субвенції. Та ці гроші обласна служба автодоріг витратила на ремонт іншої ділянки траси - в напрямку Канева.

"Байбузівська громада, яка виділила останні свої 330 тисяч, не зремонтувала у садочку котел, а видали на дорогу. То для них це болісне питання було, як і для нас - то на інший напрямок ми б просто не дали а на їхнє бачення, там для них була більша необхідність", - говорить Богдан Шкарбута, сільський голова Мошнів.

Зв'язатися із керівником обласної служби автомобільних доріг нам вдалось лише телефоном. Чиновник пояснив - цієї ділянки в планах на ремонт за минулий рік не було, тому її й не ремонтували. А щодо субвенції із сільських бюджетів, запевняє, взагалі нічого не чув.

"Бюджет черкаського району може виділяти, відповідно до програми співфінансування, на обласну державну адміністрацію, а обласна державна адміністрація доводить і ставить задачі для служби автомобільних доріг саме на цю дорогу мені задачі від обласної державної адміністрації не надходило", - говорить Владислав Демиденко, начальник служби автомобільних доріг у Черкаській області.

У службі пообіцяли внести дорогу у плани на ремонт цього року. Принаймні проектну документацію вже готують, та от чи надасть уряд на неї гроші… поки що не знають. Тим часом, мешканці Мошнів із острахом чекають на відлигу, адже разом із снігом та кригою з траси зникне і щебінь, яким її залатали шляховики.