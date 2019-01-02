На Україну насувається активний циклон. Найближчими днями погодні умови ускладняться до першого рівня небезпеки.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники попереджають, така погода може призвести до відключень електрики, порушень руху транспорту та ускладнити роботу комунальників. Таке вже відбувається на Закарпатті.

Окрім рясного снігопаду, в області ще й попадали дерева. У регіоні знеструмлено 41 населений пункт. Зранку електропостачання відновили лише наполовину. На автошляхах - ожеледиця. Водіям варто бути обачними, зокрема тим, які планують долати перевали.

"Рятувальники надавали допомогу у буксуванні водіям транспортних засобів. Випадки виникали здебільшого на місцевих шляхах або обласного значення. Буксували як великовагові так і легкові автомобілі. щодо автошляхів краю, то вони в нас зараз є або мокрими, або засніженими. Проїзд забезпечений на всіх автошляхах краю. Зупинок в русі немає наразі на місцях працюють 67 одиниць техніки та 58 працівників", - говорить Наталія Батир, речник ДСНС в Закарпатській області.