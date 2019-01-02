Україні пророкують ріст популярності електрокарів [ Редактировать ]
Дві супершвидкісні зарядні станції для електромобілів з'являться незабаром в Україні. В Житомирі і на Рівненщині. Їхню появу у своєму Твіттері анонсував Ілон Маск - розробник популярного американського електрокара. Чи настільки популярні екологічно чисті машини серед українців? Їхні плюси і мінуси вивчала Олена Зоріна.
"Бач її не чути взагалі. На трасі добре тримає дорогу, тому що в неї всі акумулятори внизу. Як гончий болід".
Відомий ресторатор Андрій Худо вже кілька років користується супершвидким американським електромобілем.
"Я вже проїхав на ній 115 тисяч. Я не міняв ніякі амортизатори, я не міняв наразі ні тормозні диски, ні тормозні колодки, взагалі нічого не міняв", - говорить Андрій Худо, ресторатор.
Каже: нарікань немає. Є тільки два мінуси: ціна, заплатив за неї понад сто тисяч євро... і відсутність спеціальних швидкісних зарядок. Відтак, проїхати зі Львова до Києва - ризикована справа.
"Їздиш по Європі там кожні 200-150 км є суперчарджери. Дуже зручно. В Україні цього нема", - говорить Андрій Худо, ресторатор.
У святковий період на таких заправках у Бельгії, приміром, - аншлаг. Хазлі приїжджає сюди двічі на тиждень. Бо, каже, вдома за електрику треба платити, а тут - безкоштовно. До всього, ще й швидко.
"Можеш посидіти в машині з мобільним чи піти в кафе по каву. Заряд забирає до години часу. Сьогодні їду до родичів у Нідерланди на Новий рік. Це 300 кілометрів, я не буду зупинятись, але там на місці підзаряжуся ще раз, аби повернутися сюди", - говорить Хазлі, житель Бельгії.
У Європі для електромобілів знижено податки. Тому дедалі більше людей обирають такий екологічно чистий вид транспорту.
"Якщо у вас електрокар у Нідерландах, ви платите 4 відсотки податків, а зі звичайної - 22 відсотки", - говорить Йоган, житель Нідерландів.
В Україні теж прибрали плату за розмитнення. Нульова ставка діятиме ще чотири роки. Тому і в нас такі машини стали купувати частіше. Моделі на будь-який смак і гаманець.
"БУ-шные, самые дешевые электромобили начинаются от 10 тысяч долларов. Нормальные машины с хорошей батарейкой, начинаются от 15 тысяч долларов, те, которые проезжают 300 км и более на одном заряде начинаются на сегодня от 25 тысяч долларов. И это те цены, которые уже являются приемлемыми для украинцев", - говорить Захар Пашун, засновник першого автосалону з продажу електромобілів в Україні.
Автiвок на день. Саме стiльки електрокарiв наразi продають в Україні. Це ніби й небагато, але щороку популярнiсть таких машин росте.
Ось центр невеликого мiстечка Буча, за 30 кiлометрів вiд столицi. I навiть тут вже є кiлька електричних зарядних пристроїв. Хоча тут вони, швидше, місцеві цікавинки, аніж корисний дєвайс.
"Оно стоит в таком месте, где никто не паркуется надолго. Нет знаков, которые показывают, что здесь ты можешь заряжаться. Это так сделано - Европа, привет", - говорить Олександр, житель Бучі.
Звичайні зарядки - це шість годин часу. Їх можна облаштувати навіть біля будинку, варто лишень із ЖЕКом домовитись. А от швидкісних, які заряджають за годину чи пів, в Україні не так вже й багато. І це хоч і дешево, та не безкоштовно. Ось одна з таких.
"Порядка 20-30 автомобилей в день приезжает к нам на АЗС. Бывают очереди, мы даже фиксировали, особенно летом, когда много людей пересаживаются на электрокары", - говорить Ігор Орлов, директор мережі АЗК.
Заправочні станції, такі як ця, підлаштовуються під потреби й бажання любителів електромобілів. Дедалі частіше встановлюють подібні прилади. І їздити на такому авто - доволі дешево, - каже таксист Ілля. Він лише 2 дні користується електромобілем, але вже замислився про придбання такого ж власного.
"На 300 км заправка где-то 150 гривен. Как бы это выгодно. Сколько вот, к примеру, таксист зарабатывает в день? Полторы тысячи. Вот представьте, 500 гривен в карман, если откладывать по тысяче гривен, за год машина окупается", - говорить Ілля Журенков таксист.
Та якщо заряд скінчився і поруч заправки немає, тільки буксир допоможе.
"Мы звоним диспетчеру, он отправляет машину и нас буксируют на заправку".
Попри це, кілька сотень машин на електриці - вже працюють в українських таксі. Експерти кажуть: воно й зрозуміло. В Україні - найдешевша електроенергія. І вже за кілька років українці можуть масово пересісти на такі машини.
"Будущее безусловно есть. Оно будет развиваться с ростом зарядных станций. Это безусловно привлечет туристов из Европы там где этих электромобили уже много. Они путешествуют на этих электромобилях", - говорить Олександр Золотарьов, автоексперт.
Уже зараз українськими дорогами їздять майже 18 тисяч електромобілів. Якщо вони стануть дешевшими, то, за прогнозами експертів, користувачів може стати більше.
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