Сколько денег осталось на счету Госказначейства и Нацбанка Украины: названы суммы [ Редактировать ]
На едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на начало 2019 года есть 9,9 миллиарда гривен, а на валютных счетах Национального банка и учреждениях госбанков - более 47,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В частности, в 2019 году в госбюджете предусмотрено на обслуживание и погашение государственного долга 417,4 миллиарда гривен.
"При этом первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать", - отметили в ведомстве.
Также, согласно данным Минфина, в 2018 году заимствования составили 277 миллиардов гривен, из которых внешние заимствования составили 103 миллиарда гривен, а внутренние - 174 миллиарда гривен.
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