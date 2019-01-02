На едином счете Государственной казначейской службы Украины по состоянию на начало 2019 года есть 9,9 миллиарда гривен, а на валютных счетах Национального банка и учреждениях госбанков - более 47,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В частности, в 2019 году в госбюджете предусмотрено на обслуживание и погашение государственного долга 417,4 миллиарда гривен.

"При этом первые выплаты долга начинаются сразу с первого банковского рабочего дня нового года, и Министерство финансов готово их профинансировать", - отметили в ведомстве.

Также, согласно данным Минфина, в 2018 году заимствования составили 277 миллиардов гривен, из которых внешние заимствования составили 103 миллиарда гривен, а внутренние - 174 миллиарда гривен.

Ранее мы писали о том, что в Украине стартовала кампания декларирования доходов за 2018 год.