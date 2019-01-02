Умер советский и российский певец и композитор Крис Кельми. Ему было 63 года. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Музыкант почувствовал себя плохо дома днем во вторник, 1 января. Скорая отвезла его в одну из больниц подмосковного Наро-Фоминска. В клинике врачи подтвердили его смерть.

Причиной смерти стало хроническое заболевание, от которого Кельми страдал последние годы.

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