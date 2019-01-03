В Стамбуле обрушилось здание, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Турции в историческом районе Стамбула Едикуле обрушилось здание, в котором до этого произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает Haber.
Здание, которое утром было повреждено огнем, рухнуло с большим шумом. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и пожарная охрана.
Очевидцы по соседству утверждали, что под завалами могут находиться люди. Затем пожарная команда приступила к детальному осмотру обломков. Вскоре из-под завалов достали трех пострадавших.
На данный момент о состоянии травмированных не сообщается.
Напомним, что в новогоднюю ночь в московском парке на катке обрушился мост с людьми.
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