В Турции в историческом районе Стамбула Едикуле обрушилось здание, в котором до этого произошел пожар. В результате инцидента пострадали три человека, сообщает Haber.

Здание, которое утром было повреждено огнем, рухнуло с большим шумом. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и пожарная охрана.

Очевидцы по соседству утверждали, что под завалами могут находиться люди. Затем пожарная команда приступила к детальному осмотру обломков. Вскоре из-под завалов достали трех пострадавших.

На данный момент о состоянии травмированных не сообщается.

Напомним, что в новогоднюю ночь в московском парке на катке обрушился мост с людьми.