Взрыв в Магнитогорске: Спасатели извлекли тела еще трех жертв [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины. Таким образом общее число жертв обрушения подъезда жилого дома составило 36 человек, сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе МЧС России уточнили, что на данный момент остается неизвестной судьба пяти человек.
Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.
по теме
Взрыв в Магнитогорске: тела погибших продолжают извлекать из-под завалов
На данный момент неизвестна судьба восьми человек
Взрыв в Магнитогорске: количество жертв растет
На данный момент судьба 30 человек остается неизвестной
Взрыв в Магнитогорске: количество жертв резко возросло
Количество погибших в результате взрыва в жилом доме резко возросло
Взрыв в Магнитогорске: число жертв увеличилось
В МЧС России пока не подтверждают слова главы службы о семи погибших
Взрыв дома в Магнитогорске: число жертв стремительно растет
Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в российском Магнитогорске возросло