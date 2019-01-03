Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины. Таким образом общее число жертв обрушения подъезда жилого дома составило 36 человек, сообщает "Интерфакс".

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на данный момент остается неизвестной судьба пяти человек.

Напомним, 31 декабря 2018 года, в жилом доме прогремел мощный взрыв. Спасатели продолжают поиски пострадавших под завалами. Среди пропавших без вести - уроженка Хмельницкой области Украины.