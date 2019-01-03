Мужчина зверски убил работодательницу во время собеседования [ Редактировать ]
Сотрудники Нацполиции Днепровской области получили сообщение об убийстве женщины. По приезду на место происшествия, правоохранители обнаружили в жилом доме тело женщины со следами насильственной смерти, говорится в сообщении ГУНП области.
Трагедия произошла в Никополе 31 декабря 2018 года. Труп обнаружил сосед женщины, после чего вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Местная жительница скончалась от кровопотери, которая была вызвана ножевым ранением. В ходе следствия было установлено, что подозреваемый 50-летний мужчина пришел к женщине трудоустраиваться.
Тем не менее, в доме наемный работник решил завладеть имуществом хозяйки. В результате злоумышленник нанес ей три ножевых ранения, после чего забрал у нее мобильный телефон, а также ноутбук и деньги, после чего скрылся с места происшествия. Позже злоумышленника задержали. Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет в местах не столь отдаленных.
Ранее мы сообщали, что мэра убили спустя полтора часа после инаугурации.
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