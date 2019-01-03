В Сумах полиция задержала двух подозреваемых в доведении до смерти двухмесячного ребенка в лифте, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко в Facebook. 2 января лифт многоэтажного дома, в котором находился новорожденный, внезапно оборвался.

"Только что задержаны два лица, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", -говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря, задержанным готовятся сообщения о подозрении.

Ранее мы писали о том, что в жилом доме Киева лифт едва не разорвал коляску с ребенком.