В Киеве в ночь на четверг, 3 января, мужчина, выгуливавший собак, во время конфликта убил другого мужчину.

Отмечается, что инцидент произошел около 22:30 на территории "ЖК Французский квартал" в Печерском районе.

По предварительной информации, один мужчина гулял с собакой, а второй мужчина подъезжал на машине к парковке. По неизвестным причинам между ними произошел конфликт. Водитель автомобиля вышел на улицу и продолжил диалог. В какой-то момент в ходе ссоры мужчина с собаками ударил собеседника кулаком в голову.

Пострадавший упал на землю и ему стало плохо. На место произошедшего вызвали медиков. Врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако он скончался, не приходя в сознание. По предварительному заключению медиков смерть наступила от удара в голову, а не от падения.

Тем временем, нападавший скрылся во дворах. Правоохранители разыскивают мужчину кавказской внешности с бородой. Предварительно, подозреваемый был одет в спортивный костюм, а также с ним были две собаки. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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