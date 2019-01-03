В службу спасения 911 поступил звонок из космоса [ Редактировать ]
Астронавт из Нидерландов случайно связался с американской службой спасения 911, когда находился в космосе на земной орбите. Андре Куиперс рассказал об этом во время интервью на радиостанции в Нидерландах, сообщает "Новое Время".
Космонавт объяснил, что хотел пообщаться с Космическим центром Джонсона NASA в Хьюстоне, но случайно набрал службу чрезвычайного реагирования США. По словам 60-летнего мужчины, чтобы связаться с центром в Хьюстоне, астронавты должны вступить в "9" для звонков наружу, а затем "011" для международной связи. Однако в космосе это нелегко сделать, и астронавт допустил ошибку.
Однако, это не так легко сделать, когда ты находишься в космосе: "Я совершил ошибку и на следующий день получил электронное сообщение: вы звонили 911?" - рассказал астронавт.
По его словам, такое случается довольно часто. Примерно в 70% случаев астронавты попадают на наземные телефоны.
Ранее ученые пришли к выводу, что сигналы из космоса кто-то блокирует.
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