Около 2 миллионов украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС.

Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Также было отмечено президентом, что безвиз действует более чем 100 стран мира.

"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.

Напомним, Украина подписала соглашение о "безвизе" еще с одной страной.