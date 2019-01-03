Безвизом воспользовались рекордное количество украинцев [ Редактировать ]
Около 2 миллионов украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС.
Об этом написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Также было отмечено президентом, что безвиз действует более чем 100 стран мира.
"Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС! Безвиз работает!", - написал он.
Напомним, Украина подписала соглашение о "безвизе" еще с одной страной.
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