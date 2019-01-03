Под Львовом автоцистерна столкнулась в двумя микроавтобусами, в результате чего погибли два человека. Также 5 пассажиров получили травмы, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Смертельное ДТП произошло в четверг утром (около 06:00), 3 января, в Городоцком районе на автодороге Львов - Шегини. Автоцистерна столкнулась с двумя микроавтобусами - "Мерседес Спринтер" и "Рено Мастер" возле села Бар.

"От полученных травм два человека погибли на месте происшествия. Пять человек с телесными повреждениями доставлены в больницу, диагнозы уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее под Одессой произошло смертельное ДТП.