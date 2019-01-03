Не каждый каркас способен выдержать массивную тяжелую столешницу. Необходимо надежное изделие, которое справится с возложенной нагрузкой. Правильный выбор - металлическая конструкция с предусмотренным местом для крепления столешницы.

Сегодня выпускается множество моделей основ. Какая лучше подойдет для увесистой поверхности? Об этом читайте далее.

Виды выносливых каркасов под столы

Выносливые опоры для стола представлены на feshmebel.com.ua. При выборе стоит обратить внимание на несколько факторов. Особенно влияет толщина каждого элемента. Также важно, прочно ли скреплены все детали между собой. Из существующих каркасов можно выделить:

1. Крестообразный.

Массивный компонент. Станет органичным дополнением большой прямоугольной столешницы. Без проблем вынесет любую нагрузку. Сколько бы килограммов ни было водружено на поверхность, опоре это не навредит.

2. П-образный.

Качественный износостойкий вариант. Модель понравится приверженцам эргономичного пространства. При всей внешней утончённости на практике изделие показывает отличный результат выносливости.

3. Классика.

Классическая мебель – всегда признак высокого стиля и долговечности. Ножка в стиле барокко выдержит даже дубовую столешницу большой толщины.

4. Трапециевидные ножки.

Беспроигрышная вариация. Отличается особой устойчивостью. Товар имеет минималистический вид. На этом фоне особенно выделяется его возможность выдерживать тяжесть.

Что учесть при выборе опоры стола?

Важно вовремя вспомнить: на каркасе будет не только сама столешница, но и много других предметов. Посуда, приборы, ваза с цветами, личные вещи. Все это должно выдерживать основание.

При этом оно должно быть устойчивым. Возможность не крениться по сторонам от повышенной нагрузки на одну из сторон – важный критерий выбора опоры как для дома, так и для заведения.

Необходимо выбирать изделие по материалу. Наиболее износостойким сырьем является нержавеющая сталь.

Она не просто продержится много лет. Но и на протяжении продолжительного периода времени не изменится внешне.

Сталь универсальна. Этот факт имеет большое значение, учитывая разнообразие сортов дерева, широкий выбор других материалов, спектр цветов. Теперь вы с легкостью выберете подходящую опору под тяжелую столешницу.