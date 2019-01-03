Популярная певица отказалась от романов с мужчинами [ Редактировать ]
Американская поп-певица Ариана Гранде решила отказаться от отношений с мужчинами в 2019 году. Об этом кумир миллионов подростков рассказала в интервью телеканалу NBS.
По словам звезды, в этом году она хочет полностью отдаться своей карьере, не отвлекаясь на романы и личную жизнь. Она также добавила, что такой решение продиктовано ее полным разочарованием в личной жизни.
Фото: Instagram
Как признавалась артистка, имеющая успех не только в музыкальной сфере, но и актерской, сниматься весело, однако музыка всегда будет занимать главное место в ее жизни.
Ранее мы сообщали, что экс-солистку "ВИА Гры" могут лишить родительских прав.
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