Закрытие избирательных участков в России: Климкин прокомментировал решение [ Редактировать ]
Решение украинской Центральной избирательной комиссии закрыть все избирательные участки в Российской Федерации, в первую очередь, обусловлено вопросами безопасности. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда".
Он отметил, что ЦИК принимал решение с учетом позиции Министерства иностранных дел Украины:
Россия в отношении Украины является страной-агрессором и оккупантом. Это факт не только политический, но и юридический, признан украинским законодательством. Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта априори весьма проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно
Климкин напомнил, что Россия в отношении Украины является страной агрессором и оккупантом:
Это факт не только политический, но и юридический, признан украинским законодательством. Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта априори является весьма проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно
По его словам, выборы украинской власти должны проходить с соблюдением всех демократических стандартов, в частности, критериев ОБСЕ.
Напомним, в конце декабря ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России.
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