Решение украинской Центральной избирательной комиссии закрыть все избирательные участки в Российской Федерации, в первую очередь, обусловлено вопросами безопасности. Об этом глава МИД Украины Павел Климкин написал в своей колонке для интернет-издания "Украинская правда".

Он отметил, что ЦИК принимал решение с учетом позиции Министерства иностранных дел Украины:

Россия в отношении Украины является страной-агрессором и оккупантом. Это факт не только политический, но и юридический, признан украинским законодательством. Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта априори весьма проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно

Климкин напомнил, что Россия в отношении Украины является страной агрессором и оккупантом:

Это факт не только политический, но и юридический, признан украинским законодательством. Проводить выборы на территории страны агрессора и оккупанта априори является весьма проблематичным шагом. В случае же с Россией это было бы еще и крайне рискованно

По его словам, выборы украинской власти должны проходить с соблюдением всех демократических стандартов, в частности, критериев ОБСЕ.

Напомним, в конце декабря ЦИК Украины закрыла избирательные участки в России.