До 50 сантиметров: Украину заморозит и заметет снегом [ Редактировать ]
В Украине в пятницу, 4 января, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях прогнозируется ухудшение погодных условий: значительный снег (местами с дождем), порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед (в течение 5 декабря ослабление и прекращение осадков).
В западных областях временами небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица.
Температура ночью 4-9° мороза, в северных и центральных областях 7-13° мороза, в Крыму и Приазовье от 3° мороза до 3° тепла; днем 0-6° мороза, в южных регионах, а также в Донецкой и Луганской областях местами 1-3° тепла, в Крыму до 7° тепла.
В Киеве 4 января без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° морозу, днем 2-4° мороза.
Читайте также, как будут отдыхать украинцы на Рождество.
по теме
В Украину идет новый опасный циклон
В ближайшие сутки, 3 января, большая часть территории Украины останется под влиянием атмосферных фронтов с северо-запада
В Киеве резко изменится погода
Водителей призывают воздержаться от поездок на собственных автомобилях
Погода на 1 января в Украине: синоптики порадовали украинцев
Погода в Украине во вторник, 1 января, в большинстве областей будет не слишком холодной: средняя температура воздуха составит 0... +4
Погода на 31 декабря: к каким сюрпризам готовится украинцам
Украинцев на Новый год 31 декабря-1 января ожидает облачная погода
В Украине ударят сильные морозы с 3 января
Начало 2019 года в Украине ознаменуется усилением ветра до штормового