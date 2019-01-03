Горячая ванна помогает похудеть - ученые [ Редактировать ]
Если вы собрались бегать, остановитесь на минуту, потому что ванна может быть столь же эффективной для здоровья, как и пробежка, пишет Cosmopolitan.
Доктор Стив Фолкнер, ученый из Университета Лафборо, заявил, что купание в ванной может иметь те же преимущества, что и физические упражнения, в том числе помогает предотвратить диабет 2 типа. Ученые пришли к выводу, что купание может улучшить здоровье. Команда Фолкера исследовала влияние горячей ванны на уровень сахара в крови и количество сожженных калорий. В исследовании приняли участие 14 человек, каждый из которых наслаждался получасовым погружением в ванне при температуре 104 градуса по Фаренгейту, а также отправлялся на велосипедную прогулку в течение часа.
Два теста были разработаны, чтобы поднять температуру тела на 1 градус, чтобы команда могла измерить, сколько калорий было сожжено за каждый сеанс.Хотя на велосипеде сжигалось больше калорий, они обнаружили, что горячая ванна израсходовала столько же калорий, сколько и 30-минутная прогулка. Он также объяснил, что противовоспалительные свойства физических упражнений важны для нашей иммунной системы и помогают нам бороться с болезнями.
по теме
Ученые обнаружили опасное свойство спиртного
Употребление алкоголя в высокой концентрации может вызывать сильный иммунный ответ
Ученые раскрыли секрет долголетия
Ученые из США назвали неожиданную причину долголетия
Медики раскрыли удивительное свойство манго
Ученые из США пришли к невероятному заключению после длительного эксперимента
Какие продукты вызывают диабет (список)
Диетологи составили список продуктов, которые вызывают диабет
Какие продукты ускоряют старение (список)
Ускорить старение могут разные факторы, и некоторые из них вполне можно предотвратить