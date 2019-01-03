Если вы собрались бегать, остановитесь на минуту, потому что ванна может быть столь же эффективной для здоровья, как и пробежка, пишет Cosmopolitan.

Доктор Стив Фолкнер, ученый из Университета Лафборо, заявил, что купание в ванной может иметь те же преимущества, что и физические упражнения, в том числе помогает предотвратить диабет 2 типа. Ученые пришли к выводу, что купание может улучшить здоровье. Команда Фолкера исследовала влияние горячей ванны на уровень сахара в крови и количество сожженных калорий. В исследовании приняли участие 14 человек, каждый из которых наслаждался получасовым погружением в ванне при температуре 104 градуса по Фаренгейту, а также отправлялся на велосипедную прогулку в течение часа.

Два теста были разработаны, чтобы поднять температуру тела на 1 градус, чтобы команда могла измерить, сколько калорий было сожжено за каждый сеанс.Хотя на велосипеде сжигалось больше калорий, они обнаружили, что горячая ванна израсходовала столько же калорий, сколько и 30-минутная прогулка. Он также объяснил, что противовоспалительные свойства физических упражнений важны для нашей иммунной системы и помогают нам бороться с болезнями.

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