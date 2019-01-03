Ани Лорак жестко раскритиковали из-за нового видео [ Редактировать ]
На поп-певицу Ани Лорак вновь обрушилась волна критики, и на этот раз из-за ее новогоднего выступления. Артистка опубликовала ролик на своей странице в Instagram, на котором она исполняет хит "Сумасшедшая".
Однако не все поклонники пришли в восторг от внешнего вида Лорак. Фанаты певицы сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом.
Как проходят ваши первые дни нового года? #сумасшедшая
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
"Вы когда под фонограмму поете, так хоть рот открывайте так, чтоб со словами совпадало!", "Фууу, сепаратистка", Репертуар у тебя и ты сама Лорак - полный отстой", "У Лорак не ноги - а короткие поросячьи копыта!", "Силиконово-ботоксная кикимора!", "Лошадиная морда", "Репертуар у тебя и ты сама Лорак - полный отстой", - пишут пользователи сети.
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