В Харькове жестоко убили двух иностранных студенток [ Редактировать ]
Харькове убили двух студенток из Турции. На телах девушек были обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранители обнаружили студенток на арендованной квартире дома по улице Валентинивской, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Утром 3 января в полицейский участок обратился 19-летний юноша с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он учится на втором курсе местного университета. Девушки с 31 декабря не отвечали на телефонные звонки.
Фото: Facebook Харьков SOS
Следователем полиции было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство", которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или же пожизненное заключение. Ведутся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств трагедии, а также поиск свидетелей и очевидцев, и розыск человека, причастного к совершению преступления.
Ранее мы писали о том, что мужчина убил работодательницу во время собеседования.
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