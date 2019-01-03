Бродячие псы загрызли труп человека до неузнаваемости [ Редактировать ]
В городе Калуш, на улице Каракая, где расположены магазины и торговые склады, нашли тело мертвого мужчины, рассказал начальник отдела полиции Василий Макивничуков. Об этом пишет Ua-reporter.
Пока причина смерти устанавливается и ведется следствие.
Точно только известно, что тело и одежду погибшего погрызли собаки, которых подкармливали на складах. Мужчина, по словам правоохранителей, вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, хотя и имел собственное жилье на улице Сивецька и семью.
Тело 56-летнего мужчины в настоящее время находится в морге Калушского ЦРБ. После проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти калушанина.
Ранее мы писали о том, что обезьяна похитила и загрызла новорожденного.
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