Полиция активно разыскивает мужчину, который в ночь на 3 января ударил жильца ЖК "Французский квартал", от чего тот скончался. Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно, у подозреваемого была густая темная борода, а одет он был в спортивный костюм и пуховик. Также с мужчиной были две собаки.

Позже появилась информация, что убитого звали Василий Хмелюк, ему было 26 лет. По данным портала деклараций, он был родом из Каменца-Подольского, но жил в Киеве. По профессии - военный, работал в Управлении государственной охраны.

В данный момент местонахождение подозреваемого неизвестно, полиция ведет активные поиски по ориентировке. Однако в СМИ появилась информация о том, что подозреваемым в убийстве оказался киевлянин Петр Очеретяный, который также проживал в ЖК "Французский квартал". По данным спортивного портала ringside24.com, Очеретяный - украинец, профессиональный боксер-тяжеловес (из-за густой бороды его приняли за лицо кавказской национальности). Ему 36 лет (родился 27 августа 1982 года в Киеве). Дебютировал на соревнованиях 20 марта 2005 года, регулярно участвовал в поединках.

Напомним, в ночь на 3 января, в ходе конфликта мужчина с собакой ударил кулаком в голову мужчину от чего тот скончался на месте.