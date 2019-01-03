Выберите елку и узнайте, что ждет вас в 2019 году [ Редактировать ]
Каждый из нас ждет, что наступивший 2019 год принесет что-то особенное, исполнит наши желания и запомнится на многие годы. Предлагаем пройти вам простой тес, который покажет, что же ждет вас в 2019 году.
Выбирайте елку и смотрите, что заготовил для вас новый год:
- Семейное счастье и уют. Тем, кто выбрал елку №1, год наградит теплыми семейными ценностями. Любовь и забота заполнят вашу жизнь.
- Успех и процветание. Тем, кто выбрал вторую елку, год принесет успех и процветание во всех делах. У вас будет получаться абсолютно все.
- Власть и влияние. Тем, кто выбрал елку №3, год принесет настоящее признание и искрометную славу. Вы будете сиять всегда и везде.
- Славу и почести. Тем, кто выбрал четвертую елку, год принесет нескончаемый поток славы и почестей. Вы получите все то, к чему так долго шли.
- Страсть и наслаждение. Для тех, кто выбрал елку №5, жизнь уготовила целый год райских наслаждений.
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