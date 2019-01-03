Взрыв в Магнитогорске: объявлено окончательное количество найденных тел [ Редактировать ]
Тело 39-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске, один из подъездов которого рухнул 31 декабря. Об этом пишет УНИАН.
Ранее сообщалось об обнаружении 38 погибших. Представители МЧС в Челябинской области заявляли, что поисково-спасательная операция на месте взрыва и обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершилась, людей под завалами не осталось. Спасатели обещали продолжать поисковую операцию, чтобы достать домашних животных. Как отмечают, только что из-под завалов достали живой кошку.
"Полчаса назад вытащили последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", - сказал первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
10-этажный дом по улице Карла Макса власти Магнитогорска не намерены сносить. Его предполагается разделить на два отдельных дома, заявил "Интерфаксу" начальник городского управления архитектуры и гражданского строительства Илья Рассоха.
Он сослался на оценки экспертов о том, что дом пригоден для дальнейшего проживания. По предварительной версии следствия, происшествие произошло в результате взрыва бытового газа. Вместе с тем, украинський МИД сообщил, что информация о пропавшей под завалами женщине, которую в СМИ называли украинкой с Хмельнитчины, не соответствует действительности.
"Лицо, о котором медиа вспоминали как о погибшей в Магнитогорске украинке, была по происхождению из Украины, но, по информации родных, не гражданкой Украины", - отметил заместитель Директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
Ранее мы писали, что из завалов достали тела еще трех жертв. Взрыв в жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря 2018 года.
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