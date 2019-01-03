Белоснежная улыбка - обязательный атрибут красивого привлекательного лица. Однако далеко не всех природа наградила красивыми ровными зубами с сияющим белым цветом. Особенно учитывая тот факт, что с возрастом практически у всех людей эмаль теряет свою естественную белизну.

Несмотря на то, что пожелтение зубного ряда не представляет особой опасности для здоровья, мириться с ним все же не стоит. Современная медицина предлагает огромное количество вариантов, как отбелить зубы и вернуть им естественный и красивый цвет. Подобную услугу предоставляют практически все стоматологические клиники Киева. Стоимость отбеливания зависит в первую очередь от того, на какой именно методике вы остановили свой выбор. Сегодня стоматологи предлагают несколько способов в зависимости от ситуации и ожидаемого результата.

Отбеливание зубов ультразвуком

Ультразвуковое отбеливание - популярный вариант механического осветления эмали. Его еще очень часто называют просто чисткой зубов. Суть процедуры заключается в воздействии на эмаль прибора, который продуцирует звуковые волны. Они растворяют любую грязь, устраняют пигментацию, помогают бороться с зубным камнем.

Отбеливание ультразвуком довольно безопасное и щадящее, но и ошеломляющего результата ожидать не стоит. Это скорее всего профилактическая процедура, помогающая поддерживать зубы в хорошем состоянии. Проводить ее рекомендовано регулярно, тем более, что доступная цена позволяет делать это людям с разным уровнем доходов. В Киеве ультразвуковое отбеливание зубов обойдется в среднем 500 грн за обе челюсти.

Химическое отбеливание

При химическом отбеливании на зубы наносят специальное вещество в виде геля. Оно растворяет любые загрязнения и обладает мощным отбеливающим эффектом. Данный метод не подходит для чувствительных зубов. Кроме того, его не рекомендуется использовать, если на зубах имеются какие-либо повреждения, например, трещины, или стоят пломбы.

Химические отбеливающие гели можно использовать в домашних условиях. Но препараты для самостоятельного применения достаточно слабые. Более мощное средство может предложить только стоматолог. В Киеве за одну процедуру химического осветления пожелтевшей эмали придется отдать примерно 1500-2500 грн.

Лазерное отбеливание

Лазер сегодня широко применяется в стоматологии, в том числе и для отбеливания зубов. Во время процедуры на поверхность зубного ряда наносят специальный компонент и дополнительно обрабатывают его лазерным лучом. Это способствует более глубокому проникновению активного вещества, что приводит к отличному результату в виде белоснежной эмали.

Лазерное отбеливание подходит даже для чувствительных зубов. В этом и заключается его главное преимущество. Кроме того, такая процедура максимально щадящая и не вызывает неприятных ощущений. Однако не обошлось и без недостатков. В данном случае это высокая цена. Лазерное осветление эмали стоит в среднем 1000-1500 грн за одну челюсть.

Фотоотбеливание

Как в случае с лазерным отбеливанием, при фотоотбеливании на зубы наносят осветляющий гель. Разница заключается в том, что в этой ситуации его активируют светом от галогенной лампы. Полученный результат - это осветление на целых 4-7 тонов. Однако процедура подойдет не всем. Главным недостатком считается продолжительность фотоотбеливания, ведь только один сеанс может длиться около 2 часов. Однако при этом процедура имеет несомненный плюс, ведь полученный эффект сохраняется 24 месяца. Средняя цена фотоотбеливания в Киеве составляет 1500 грн.

Бондинг

Бондинг в стоматологии - это процедура, при которой зубы покрывают специальным полимером, обладающим нужным оттенком. Это позволяет замаскировать желтый цвет эмали и другие дефекты уже за одну процедуру. Однако эффект длится недолго, особенно если курить и употреблять напитки с красящими свойствами. При этом стоимость бондинга довольно высокая, в Киеве за обработку одного зуба нужно отдать около 2500-3000 грн.

Виниры

Подобно бондингу, данный вариант - это способ не столько отбелить зубы, сколько скрыть их не идеальный цвет. Виниры являют собой тончайшие пластинки, которые наносят на каждый зуб и закрепляют. Они позволяют не только отбелить эмаль, но и избавиться от кривизны зубов и других проблем. Цена на один винир в Киеве зависит от материала из которого он сделан. В среднем она составляет 3500-6000 грн.

Помимо описанных кабинетных способов отбеливания зубов, большой популярностью пользуются также домашние процедуры. В них применяются различные подручные средства: активированный уголь, сода, уксус и другие вещества. Однако врачи предупреждают, что самостоятельное лечение может нанести непоправимый вред зубам. Поэтому, если вы мечтаете о белоснежной улыбке, обязательно обратитесь к вашему стоматологу. Он подберет для вас оптимальный вариант и поможет сделать ваши зубы не только здоровыми, но и красивыми.